أعلنت المحكمة العليا في السعودية، أن يوم غد الخميس الموافق الـ 30 من يونيو 2022، هو غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم الجمعة، حسب تقويم أم القرى، الموافق 8 يوليو.

وأضافت المحكمة، أن عيد الأضحى المبارك سيكون يوم السبت الذي يليه 9 يوليو.