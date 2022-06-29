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أعلنت المحكمة العليا في السعودية، أن يوم غد الخميس الموافق الـ 30 من يونيو 2022، هو غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم الجمعة، حسب تقويم أم القرى، الموافق 8 يوليو.
وأضافت المحكمة، أن عيد الأضحى المبارك سيكون يوم السبت الذي يليه 9 يوليو.