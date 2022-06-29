الصحة العالمية: خطر جدري القرود ينتشر بين النساء الحوامل والأطفال

قالت منظمة الصحة العالمية إن تفشي الإصابات بجدري القرود في أكثر من 50 دولة لا يزال يمثل خطرا كبيرا.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس من جنيف اليوم الأربعاء "أنا قلق من استمرار انتقال العدوى لأن ذلك يشير إلى أن الفيروس يرسخ وجوده، ويمكن أن ينتقل إلى مجموعات معرضة لخطر كبير بما في ذلك الأطفال ومرضى نقص المناعة الطبيعية المكتسب والنساء الحوامل".

وصوتت غالبية لجنة الطوارئ من الخبراء المستقلين الأسبوع الماضي ضد إعلان "حالات طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي"، والتي ستكون أعلى مستوى تأهب لمنظمة الصحة العالمية.

يشار إلى أن هذا الأمر ليس له عواقب عملية فورية، ولكن من شأنه أن يلفت انتباه السلطات في جميع أنحاء العالم بقوة أكبر إلى المشكلة ويجب أن يؤدي إلى جهود أكبر لاحتوائها. وقال تيدروس إنه في حين أن اللجنة كانت ضد إعلان حالة الطوارئ، إلا أنها لم تدع مجالا للشك في أن الوضع خطير.

وتابع أن 11 من الخبراء عارضوا إعلان حالة الطوارئ،مقابل تأييد 3.

وأضاف رئيس منظمة الصحة العالمية : "لقد أشاروا إلى ضرورة أن أعقد اجتماعا معهم مرة أخرى بسرعة بناء على تطور الوضع، وهو ما سأفعله".

وتنشر المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إحصائيات يومية عن الحالات التي تم اكتشافها في جميع أنحاء العالم في عام 2022 خارج دول قارة أفريقيا،والتي شهدت في السابق حدوث إصابات بجدري القرود.

وبحلول 28 يونيو،كانت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها قد سجلت أكثر من 4700 حالة في هذه الدول. بالإضافة إلى ذلك، كان هناك حوالي 60 حالة في الدول الأفريقية خلال تفشي المرض في السابق. كما سجلت منظمة الصحة العالمية أكثر من 1500 حالة يشتبه تعرضها للإصابة في تلك الدول في بداية يونيو.