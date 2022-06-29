ماريا ريسا الحائزة على جائزة نوبل للسلام تتعهد بالتصدي لأمر إغلاق موقعها الإخباري

تعهدت ماريا ريسا، الحائزة على جائزة نوبل للسلام اليوم الأربعاء، بالتصدي لأمر إغلاق موقعها الاخباري الاستقصائي (رابلر)، في الفلبين، مشددة على أن صحفييه سيستمرون في "الدفاع عن حقوقهم" على الرغم من المضايقات الحكومية المنسقة.



وكانت لجنة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية قد ألغت شهادة تأسيس موقع (رابلر) أمس الثلاثاء، بزعم انتهاك القواعد الخاصة بالملكية الأجنبية للمنافذ الإعلامية .



وقالت ريسا في مؤتمر صحفي على الإنترنت من هاواي، حيث تحضر حاليا مؤتمرا "سنواصل العمل"، إنه عمل كالمعتاد. هناك عملية وسنتبع الإجراءات القانونية. سنواصل الدفاع عن حقوقنا".



وأضافت: "لن نتخلى عن حقوقنا طواعية. ولا ينبغي لنا ذلك. عندما تتنازل عن حقوقك، لن تعود أبدا".



وكان موقع "رابلر" الإخباري، قد تناول بشكل واسع حملة الرئيس المنتهية ولايته، رودريجو دوتيرتي ضد المخدرات، التي أودت بحياة أكثر من 7 آلاف شخص منذ عام 2016. وغالبا ما انتقد دوتيرتي تقارير موقع "رابلر"، واتهمه بنشر أخبار كاذبة.



يذكر أن ريسا حصلت على جائزة "نوبل" للسلام في عام 2021، عن جهودها في "حماية حرية التعبير" كرئيسة تحرير موقع "رابلر"، منذ عام 2021.