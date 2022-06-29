تايلاند: 2569 إصابة و14 حالة وفاة جديدة بكورونا

سجلت تايلاند 14حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا و2569 حالة إصابة، خلال الساعات الـ24 الماضية، طبقا لما أعلنته وزارة الصحة العامة صباح اليوم الأربعاء.

وأشارت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية اليوم إلى خروج 1984 مريضا من المستشفيات بعد تعافيهم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ومنذ بدء الجائحة أوائل عام 2020، تم تسجيل 4 ملايين و 520 ألفا و220 حالة إصابة ،من بينها مليونان و 296 ألفا و785 حالة هذا العام مع تعافي أربعة ملايين و466 ألفا و557 بشكل كامل حتى الآن.

وبلغت حصيلة الوفيات 30 ألفا و634 حالة منذ بدء الجائحة، من بينها 8936 حالة وفاة حتى الآن هذا العام.