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طوكيو تسجل 3803 إصابات جديدة بفيروس كورونا

طوكيو - د ب أ
نشر في: الأربعاء 29 يونيو 2022 - 2:52 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 يونيو 2022 - 2:52 م

سجلت حكومة العاصمة اليابانية، اليوم الأربعاء، 3803 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، في ارتفاع بواقع 1209 إصابات مقارنة بأمس الثلاثاء، وبواقع 1474 حالة عن يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي.

وذكرت صحيفة "جابان توداي" اليابانية، أن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات بسبب أعراض حادة في طوكيو، خمسة أشخاص، بدون تغيير، عن أمس الثلاثاء، طبقا لمسؤولين بقطاع الصحة. ويبلغ الرقم على الصعيد الوطني 50، بارتفاع بواقع أربع حالات عن أمس الثلاثاء.

وبحسب بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في اليابان، 9 ملايين و270 ألفا و305 حالات، وعدد حالات الوفاة 31 ألفا و246 حالة.

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