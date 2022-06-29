نجمة التنس شفيونتيك تخوض بطولة خيرية من أجل أوكرانيا

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أعلنت نجمة التنس البولندية ايجا شفيونتيك المصنفة الأولى على العالم اليوم الأربعاء، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنها ستخوض بطولة خيرية بمدينة كراكوف البولندية في يوليو المقبل لجمع الأموال لدعم ضحايا الغزو الروسي لأوكرانيا.

وستشهد البطولة مشاركة أجنيسكا رادفانسكا ومارتين باولسكي والأوكراني سيرخي ستاخوفسكي ومواطنته إلينا سفيتولينا.

وسيحضر البطولة، المقررة في 23 يوليو، أيضا نجم كرة القدم الأوكرانية السابق أندريه شيفتشينكو.

وستلعب شفيونتيك واللاعبة المعتزلة رادفانسكا مجموعة فردي قبل أن تقام مجموعة زوجي مختلط.

وتوجت المتألقة شفيونتيك بلقب بطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس) هذا الموسم وتعد مرشحة قوية في بطولة ويمبلدون المقامة حاليا على الملاعب العشبية في لندن.

وقالت شفيونتيك :"منذ أشهر، أعمل مع الفريق المعاون من أجل مبادرة خيرية لأوكرانيا لدعم المتضررين من الحرب."