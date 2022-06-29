نشرت النيابة العامة المصرية، اليوم الأربعاء، على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، فيديو يحوي مرافعة النيابة العامة في قضية مقتل "نيرة أشرف"، الطالبة بجامعة المنصورة، على يد زميلها "محمد عادل"، أمام بوابة الجامعة في وضح النهار وأمام أعين المارة، يوم 20 يونيو الجاري.

ألقى مرافعة النيابة، بدر مروان، رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام، وعضو إدارة البيان، الذي وجه رسالة خلالها إلى دفاع "محمد عادل"، قاتل "نيرة أشرف"، وتحديدا منذ الدقيقة 1:16:22 وحتى الدقيقة 1:19:24، كما ظهر في فيديو المرافعة المنشور على صفحة النيابة العامة الرسمية على "فيسبوك".

وذكرت النيابة العامة -في المرافعة التي ألقاها "مروان"- أن "النيابة العامة تتفهم موقف دفاع المتهم الحرج في هذه الدعوى، وكذا تتفهم أن أدائه لواجبه الطبيعي يفرض عليه أن يبحث للمتهم عن أي ظرف مخفف من العقاب".

واستطردت: "وإنّا نقول إن النيابة العامة ورجالها في هذه الدعوى وغيرها هم حراس المجتمع ووكلائه، وخصم شريف، فلو كان للمتهم ظرف مخفف واحد ظهر في التحقيقات يؤثر في العقوبة المقررة عليه، أو حتى يخفف من نظرة المجتمع إليه، لكانت النيابة العامة أول من يترك للدفاع فرصة ومجالًا للحديث فيه، لكن الحقيقة أن القضية مغلقة بما فيها من أدلة يقينية، وأن دفاع المتهم فيها معذور في رغبته وسعيه إلى هذا الظرف المخفف غير المتوافر، أو البحث عن أي وجه للدفاع، انطلاقًا من أدائه لواجبه".

وأضافت: "ولذلك، فإن النيابة العامة تطالب دفاع المتهم، من واقع شرف المهنة التي يُمارسها، أن يُعفي نفسه من الدخول في مهاترات تضيع الوقت وتفتح علينا بابًا من المرافعات تؤجل من الردع العام في هذه القضية، وتدعوه إن كان لديه وقائع ثابتة، أن يقدمها، فلقد أراد الله سبحانه وتعالى ألا تُهدر دماء هذه الشهيدة، بكل ما توافر في هذه الدعوى من أدلة لم يسبق لأي دعوى أخرى أن تتوافر فيها على هذا النحو، والتي أكدت جميعها أن هذا الجاني لم يكن في حالة غضب مُستغرِق ولم تُصبه آفة عقلية أو نفسية تسلبه الإدراك والإرادة، ولم يكن حتى تحت تأثير مخدر يُحدث ذات النتيجة، وأن كل ما بينه وبين المجني عليها ما هو كائن بين أي فتى وفتاة في الجامعة، ولا يُجديه بعد ذلك أي إنكار أمام المحكمة أو في أي موضع آخر أو أي وجه من أوجه الدفاع التي تقدم أعذارًا غير مقبولة، تُهدر دم المجني عليها".

وتابعت: "وآخر ما نقوله في مقام الدليل والرد على الدفاع استباقًا، ما هو واقر في شريف علم المحكمة الموقرة، من السوابق القضائية المُستقر عليها، أنه مع التسليم بأن المتهم بسبب انسياقه وراء هذه الأنانية الجشعة، قد اعترته حالة نفسية غير سوية، أنه متى كانت الأمراض النفسية لا تسلب الإدراك والإرادة، فهي بذلك لا تُعفي الجاني من المسؤولية أو العقاب على نحو الفهم الخاطئ الذي لدى كثيرين".

كانت النيابة العامة المصرية أعلنت، مساء أمس، إذاعة مرافعتها في قضية مقتل طالبة المنصورة "نيرة أشرف"، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وقناتها الرسمية على موقع "يوتيوب".

وقررت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة برئاسة المستشار بهاء الدين المري، وعضوية سعيد السمادوني ومحمد الشابوري، وهشام جمال غيث، وأمانة سر محمد جمال عوض، ومحمود عبدالرازق، أمس، إحالة أوراق المتهم بقتل "نيرة أشرف"، طالبة جامعة المنصورة، إلى فضيلة المفتي، وتحديد جلسة يوم 6 يوليو المقبل، للنطق بالحكم.