تايوان تسجل 42 ألفا و204 إصابات و85 حالة وفاة جديدة بكورونا

سجلت تايوان 42 ألفا و204 إصابات جديدة بفيروس كورونا، جميعها باستثناء 92 حالة، تم انتقالها محليا، و85 وفاة بسبب الفيروس، طبقا لما ذكره مركز القيادة الرئيسي لمكافحة الأوبئة.



وهذه المرة الثانية، في يونيو الجاري، التي تقل فيها حالات الإصابة عن 100، حسب بيانات المركز.



وأعلنت تايوان أنه تم حتى الآن تسجيل ثلاثة ملايين و728 ألفا و363 حالة إصابة، منذ تفشي الجائحة في أوائل عام 2020، من بينها 3 ملايين و713 ألفا و788 حالة إصابة محلية.



وبتسجيل 85 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس اليوم، بلغ عدد حالات الوفاة المؤكدة في البلاد 6533 حالة وفاة، حسب بيانات المركز.