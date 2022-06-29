الخارجية السودانية تعرب عن استيائها من تصريحات مسؤول أممي بشأن مظاهرات الغد

استدعى وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير دفع الله الحاج علي، اليوم الأربعاء، فولكر بيرتس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، رئيس بعثة يونيتامس، حيث أبلغه استياء وعدم رضا حكومة السودان تجاه التصريحات الإعلامية التي صدرت منه بشأن التظاهرات المتوقعة يوم غدٍ الخميس.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا" أن الدبلوماسي السوداني أشار إلى أن تصريحات فوكلر بنيت على أحكام وافتراضات مسبقة بإدانة أجهزة إنفاذ القانون في البلاد، وذلك يتنافى مع دوره كمسهل يتوقع منه تقريب الفجوة والعمل على تحقيق الوفاق الذي يتطلع إليه الجميع.

وأضاف الحاج أن مثل هذه التصريحات غير مقبولة لما فيها من وصاية ومساس بالسيادة الوطنية، مؤكدا احترام حكومة السودان لحق حرية التعبير والتظاهر السلمي، وأن سلطات إنفاذ القانون ممثلة في النيابة العامة والشرطة تضطلع بدورها في حماية الأرواح والممتلكات العامة وفقاً لواجباتها المنصوص عليها في القانون.