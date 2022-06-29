إغلاق التحقيق في قضية الفيديو الذي أسقط الحكومة النمساوية

أغلقت السلطات النمساوية التحقيق ضد رجل سجل فيديو يظهر نائب المستشار النمساوي السابق هاينتس-كريستيان شتراخه في فيلا إيبيزا وهو يقوم على ما يبدو باستغلال النفوذ لتقديم امتيازات لشخصيات روسية، وهو ما أدى بالفعل في النهاية إلى سقوط الحكومة في عام 2019، وهو ما يعني أنه لن يواجه المحاكمة.



وأسقط مكتب المدعي العام في فيينا القضية ضد المحقق الخاص الذي يخضع للاستجواب. وقالت المتحدثة باسم مكتب المدعي العام نينا بوسيك اليوم الأربعاء إن ذلك كان يستند إلى الاشتباه في الاحتيال، وتزوير الوثائق، وإساءة استخدام التسجيلات الصوتية أو أجهزة التنصت على المكالمات الهاتفية.



وتابعت بوسيك أنه تم اتخاذ هذه الخطوة لعدم كفاية الأدلة، وأيضا في ضوء الحكم الحالي في جريمة مخدرات.



وكانت محكمة سانت بولتن الإقليمية في شمال شرق البلاد قد أصدرت حكما ضد الرجل البالغ من العمر 41 عاما في آذار/مارس الماضي بالسجن ثلاث سنوات ونصف بتهمة تهريب المخدرات. واتهم بأنه سلم ما مجموعه 25ر1 كجم من الكوكايين إلى أحد معارفه. الحكم معلق حتى يتم استئنافه.



كما يحقق مكتب المدعي العام معه في جرائم مخدرات أخرى.



ووفقا لتصريحاته الخاصة، فقد سجل مقطع فيديو يظهر فيه شتراخه ،زعيم حزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف في ذلك الوقت ولاحقا نائبا للمستشار النمساوي، وهو يتحدث مع امرأة تتظاهر بأنها ابنة أخت أحد أفراد النخبة الأوليجارشية في منزل بإيبيزا في عام 2017.



في التسجيل ،الذي نشرته مجلة دير شبيجل و صحيفة زود دويتشه تسايتونج الألمانيتين في عام 2019، بدا السياسي اليميني المتطرف منفتحا على الفساد. استقال السياسي من جميع المناصب، وتم حل التحالف بين حزب الحرية النمساوي وحزب الشعب النمساوي المحافظ.