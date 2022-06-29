هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الـ9 لثورة 30 يونيو المجيدة.

وقال المجلس -في بيان اليوم الأربعاء- "يسعدني أن أهنئكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أعضاء المجلس والعاملين، بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو المجيدة، الثورة التي جاءت من شعب عظيم لتنقذ مصر من براثن الجماعة الإرهابية، ليستعيد الشعب المصري وطنه مرة أخرى".

وأضاف "جاءت ثورتنا المجيدة في 30 يونيو لتكون يومًا فارقًا في تاريخ الوطن، وتؤكد تلاحم المصريين معًا من أفراد الشعب والقوات المسلحة الذين انتفضوا لإنقاذ مصر من أهل الشر واستعادة هويتها الوطنية والأمن والاستقرار، وأكدت انحياز القوات المسلحة الدائم للشعب المصري، وقال: "ستظل ثورة 30 يونيو رمزًا لانتصار وتلاحم الشعب والجيش في استعادة الوطن".

وأوضح المجلس -في بيانه- أن مصر شهدت إنجازات غير مسبوقة خلال الـ9 سنوات الماضية، وتمكنت تحت قيادة فخامتكم من استعاده دورها ومكانتها الدولية والإقليمية ودورها في أمن واستقرار المنطقة، وكانت الإشادات الدولية خير دليل على ذلك حتى في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم.

واختتم المجلس بيانه بالقول: "ونحن إذا نعرب عن تقديرنا لما تبذلونه من جهود مخلصة لبناء مصر الجديدة، قادرة على صناعة مستقبل أفضل لأبنائها، نعاهدكم على بذل المزيد من الجهد والعمل لتحقيق ما يتطلع إليه أبناء الشعب العظيم".