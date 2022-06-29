قمصان يبحث عن "بر الأمان" في مهمته الأخيرة.. وبسيوني لتكرار مفاجآته

بيراميدز يسعى لململة جراحه بعد الخروج من الكأس أمام إنبي

يخوض النادي الأهلي في التاسعة والنصف من مساء اليوم اختبارًا قويًا، عندما يحل ضيفًا على سموحة بملعب ستاد الإسكندرية، في ختام منافسات الجولة الـ 23 من الدوري العام.

ويدخل الأهلي اللقاء منتشيًا بفوزه الأخير على بيراميدز في كأس مصر بهدفين لهدف، وعبوره للدور نصف النهائي من نسخة الموسم الماضي، وهي نفس النتيجة التي فاز بها أيضًا في أخر مبارياته بالدوري العام، على حساب غزل المحلة، باللقاء الذي أُقيم على ملعب الأهلي وي السلام.

ويسعى النادي الأهلي لمواصلة الضغط والسير بخطواته الثابته نحو اعتلاء صدارة جدول الترتيب، التي يفتقدها لصالح الزمالك، لوجود 3 مباريات مؤجلة للأحمر، كما يرغب سامي قمصان، المدرب المؤقت للفريق في إنهاء مشواره مع الفريق بالنجاح في إيصاله لبر الأمان، بعدما تمكن من تحقيق الانتصار بجميع المباريات عدا تعادله أمام الزمالك.

وأعلن النادي الأهلي استعادته لعدد كبير من لاعبيه المصابين عقب نهاية لقاء بيراميدز، حيث أوضح أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق جاهزية السداسي علي معلول وحمدي فتحي وحسين الشحات وأيمن ‏أشرف وعلي لطفي ومحمد عبد المنعم للتواجد مع الأحمر خلال المرحلة المقبلة، بداية من مباراة سموحة، بعد مشاركتهم في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية أول أمس الإثنين.

وعلى عكس الأهلي الذي يعاني من تلاحم شديد في المباريات، يدخل سموحة مواجهة الليلة بعد راحة امتدت 12 يومًا، إذ كانت آخر مبارياته يوم 17 يونيو الجاري أمام طلائع الجيش والتي انتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق.

ويحاول سموحة بقيادة مدربه عبد الحميد بسيوني لتحسين نتائجه، حيث حقق انتصارين فقط في أخر 7 مواجهات، وانتهت مبارياته الثلاث الماضية بالتعادل، كما يسعى الفريق السكندري للثأر لهزيمته القاسية في الدور الأول أمام الأهلي بأربعة أهداف لهدف.

وبرغم أن الأهلي تغلب على سموحة برباعيتين في أخر مواجهتين بالدوري، إلا أنه تلقى هزيمة ثقيلة أمام الفريق نفسه بثلاثة أهداف دون رد في كأس الرابطة، كما أنه ذاق مرارة خسارة لقب كأس السوبر المحلي قبل عدة أشهر على يد عبد الحميد بسيوني، عندما كان مديرًا فنيًا لطلائع الجيش.

وفي سياق آخر، يستضيف بيراميدز في السابعة مساءً فريق إنبي على ملعب الدفاع الجوي لحساب الجولة نفسها، حيث يسعى أصحاب الأرض لململة جراحه بعد خسارة لقب كأس مصر بالخروج أمام الأهلي، فيما يبحث الضيوف عن إيقاف نزيف النقاط، إذ لم يحقق الفريق البترولي أي انتصار في أخر 5 مباريات.

وتميزت دائمًا مباريات بيراميدز صاحب المركز الثاني مؤقتًا في الدوري برصيد 46 نقطة وإنبي صاحب المركز العاشر برصيد 26 نقطة بالندية والإثارة، خصوصًا أن رجال المدرب البرازيلي جورفان فييرا تمكنوا من تحقيق الانتصار مرة وفرض التعادل مرتين في آخر 3 مباريات جمعت الفريقين.