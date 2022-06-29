78 ألف طالب يؤدون الاختبارات إلكترونيًا فى 375 مقرراً دراسياً بكليات القطاع الطبي

أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا حدوث طفرة هائلة فى تطوير المنظومة الالكترونية ودعم البنية التكنولوجية بالجامعة، موضحاً أن إجمالى أعداد الطلاب الذين أدوا الاختبارات بشكل إلكتروني بلغ 78,461 ألف طالب وطالبة، خلال العام الجامعي 2021 /2022 فى 375 مقرراً دراسياً بكليات القطاع الطبي بالجامعة من كليات الطب، والصيدلة، وطب الأسنان.

من جانبه أوضح الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن منظومة الاختبارات الإلكترونية شهدت زيادة كبيرة فى حجم الخدمات الإلكترونية المقدمة للطلاب، والتى سمحت بآداء 3,290 جلسة امتحانية بشكل إلكتروني كامل بإختبارات نهاية الفصل الدراسى الأول من العام الجامعي 2021/ 2022 ، بالإضافة إلى 25,948 جلسة امتحانية خلال أعمال الفصل الدراسي الثاني من نفس العام الجامعي، ذلك فضلاً عن عقد 49223 جلسة امتحانية نهائية بالفصل الدراسى الثانى.

وأوضح الدكتور محمد النمر المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للخدمات الإلكترونية أنه تم توفر عدد 1128جهاز كمبيوتر بالإضافة إلى توفير عدد 3 خوادم ذات سرعات وكفائة عالية، وخطوط ربط شبكي فائقة السرعة، وذلك للمساهمة في أداء الطلاب للاختبارات بجودة وسرعة عالية، بالإضافة إلى تجهيز جميع المعامل بكافة الاحتياجات والامكانيات اللازمة لتحسين مخرجات العملية التعليمية وتحقيق العدالة والشفافية في تقييم الطلاب.