 الوطن البحرينية: مصر ستبقى عنصرا فاعلا مؤثرا في الأمن العربي والإقليمي - بوابة الشروق
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الوطن البحرينية: مصر ستبقى عنصرا فاعلا مؤثرا في الأمن العربي والإقليمي

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 29 يونيو 2022 - 11:54 ص | آخر تحديث: الأربعاء 29 يونيو 2022 - 11:54 ص

أكدت صحيفة الوطن البحرينية، أن مصر ستبقى عنصرا فاعلا مؤثرا في الأمن العربي والإقليمي، حيث أنها استطاعت أن تتخطى المرحلة الحرجة وتعود للمساهمة كلاعب رئيسي في رسم المشهد السياسي والأمني بالمنطقة.

وذكرت الصحيفة، في افتتاحية عددها الصادر اليوم الأربعاء، تحت عنوان "علاقة ممتدة من بحرين الخلود إلى أرض الكنانة المحروسة"، أنه منذ البداية كانت مصر حاضرة في البحرين مع وصول أول بعثة تعليمية مصرية إلى البحرين عام ‏1919 وما تبعها من بعثات تعلمية وطبية متتالية، كما كانت البحرين حاضرة مع مصر في ثورة 23 يوليو 1952، وفي مواجهة العدوان الثلاثي عام 1956، وظل التفاعل الرسمي الشعبي ممتدا وصولا إلى الثورة المصرية في 30 يونيو 2013.

وأشارت إلى أن الأيام المقبلة ستشهد بروز الدور المصري الخليجي بشكل واضح، وخاصة بعد ما ستنتجه القمة المرتقبة في السعودية الشهر المقبل، والتي ستجمع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومصر والأردن ورئيس وزراء العراق مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

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