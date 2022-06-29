البنك الدولي يقدم قروضا بقيمة مليار دولار لمشاريع البنية التحتية في بنجلاديش ونيبال

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أقر البنك الدولي قروضا بقيمة 1.03 مليار دولار لمشاريع البنية التحتية في بنجلاديش ونيبال لتعزيز التجارة الإقليمية، بحسب بيان عبر البريد الإلكتروني تلقت وكالة بلومبرج للأنباء نسخة منه اليوم الأربعاء .

وتشمل المشاريع مشروعا بقيمة 753.45 مليون دولار في بنجلاديش لتحديث طريق سيلهي-تشاركاي-شيولا البالغ طوله 43 كيلومترا المؤلف من حارتين ليصبح طريقا سريعا من 4 حارات ويربط ميناء بريا بالطريق السريع دكا-سيلهيت.

وهناك مشروع بقيمة 275 مليون دولار في نيبال لتحديث طريق بوتوال-جوروسينج-تشاناوتا المؤلف من حارتين وطوله 69 كيلومترا ليصبح طريقا سريعا من 4 حارات.

والهدف من البرنامج أيضا هو تحسين ممرات الطرق المختارة وتحديث موانئ برية رئيسية والبنية التحتية الخاصة بالجمارك.