البنك الدولي يقدم قروضا بقيمة مليار دولار لمشاريع البنية التحتية في بنجلاديش ونيبال

أقر البنك الدولي قروضا بقيمة 1.03 مليار دولار لمشاريع البنية التحتية في بنجلاديش ونيبال لتعزيز التجارة الإقليمية، بحسب بيان عبر البريد الإلكتروني تلقت وكالة بلومبرج للأنباء نسخة منه اليوم الأربعاء .
وتشمل المشاريع مشروعا بقيمة 753.45 مليون دولار في بنجلاديش لتحديث طريق سيلهي-تشاركاي-شيولا البالغ طوله 43 كيلومترا المؤلف من حارتين ليصبح طريقا سريعا من 4 حارات ويربط ميناء بريا بالطريق السريع دكا-سيلهيت.
وهناك مشروع بقيمة 275 مليون دولار في نيبال لتحديث طريق بوتوال-جوروسينج-تشاناوتا المؤلف من حارتين وطوله 69 كيلومترا ليصبح طريقا سريعا من 4 حارات.
والهدف من البرنامج أيضا هو تحسين ممرات الطرق المختارة وتحديث موانئ برية رئيسية والبنية التحتية الخاصة بالجمارك.