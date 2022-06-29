ماليزيا وأستراليا تؤكدان مجددا التزامهما بالشراكة الاستراتيجية القوية

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أكدت ماليزيا وأستراليا مجددا التزامهما بتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مدفوعة بالشراكة الاستراتيجية الشاملة التي سيعتمد عليها البلدان الصديقان.

ونقلت وكالة الأنباء الماليزية "برناما" اليوم الأربعاء، عن وزير الخارجية الماليزي سيف الدين عبد الله إنه ناقش مع نظيرته الأسترالية "بيني وونج" مختلف مجالات النمو الإيجابي، في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وتشمل المجالات "النمو الاقتصادي، والعلاقات بين الشعوب، والتكنولوجيا"، فضلا عن الاستقرار والأمن في المنطقة، وخاصة في فترة ما بعد جائحة فيروس كورونا.

وفي مؤتمر صحفي مشترك أعرب الجانبان عن سعادتهما وارتياحهما للنمو الإيجابي للتعاون الماليزي الأسترالي متعدد الأوجه، خاصة في فترة ما بعد الجاري.

وقال الوزير الماليزي إن بلاده "واثقة من أن جميع الجهود التعاونية المختلفة المبذولة في إطار الشراكة ستسهم بشكل كبير في دعم المنطقة للنهوض من التحديات التي تفرضها الجائحة".

وعقد سيف الدين اجتماًعا ثنائًيا مع "وونج" - التي تقوم بزيارة عمل إلى ماليزيا لمدة 3 أيام - و ناقش الجابان القضايا المشتركة بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية.

وزادت ماليزيا وأستراليا علاقاتهما الثنائية إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة في يناير 2021، كما أقامت أستراليا شراكة شاملة مع رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) في العام الماضي.

وبلغت التجارة الثنائية بين ماليزيا وأستراليا 14 مليار دولار أمريكي في عام 2021، بزيادة قدرها 30 % من عام 2021.