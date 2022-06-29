كييف ترحب بموقف حلف الأطلسي الواضح إزاء روسيا

أشادت أوكرانيا، اليوم الأربعاء، بحلف شمال الأطلسي لاتخاذه "موقفا واضحا" بشأن روسيا، ودعوته فنلندا والسويد للانضمام إلى التحالف العسكري، ودعت إلى اتخاذ "موقف قوي وفعال بنفس القدر تجاه أوكرانيا" لحماية الأمن الأوروبي الأطلسي.



وكتب وزير الخارجية دميترو كوليبا على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" "اليوم في مدريد، أثبت حلف شمال الأطلسي أن بإمكانه أن يتخذ قرارات صعبة عندما تكون لازمة"، وفقا لوكالة رويترز.



وأضاف "نرحب بالموقف الواضح إزاء روسيا، وكذلك (ما يتعلق) بانضمام فنلندا والسويد. الموقف القوي والفعال بنفس القدر تجاه أوكرانيا سيساعد في حماية الأمن والاستقرار في منطقة أوروبا والمحيط الأطلسي".



وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب بالفيديو أمام قمة الحلف في مدريد إن بلاده بحاجة إلى أموال وأسلحة أكثر تطورا للدفاع عن نفسها في مواجهة روسيا التي شنت غزوها في 24 فبراير الماضي.



واتفق قادة الحلف خلال القمة على معاملة روسيا رسميا باعتبارها "التهديد الأكبر وأكثر تهديد مباشر لأمن الحلفاء"، وفقا لبيان القمة.



ورحب أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني بالرسالة التي وجهها الحلف إلى روسيا.



وكتب على حسابه الرسمي عبر تويتر "روسيا لن تهزم أوكرانيا (بل) سنلحق الهزيمة بروسيا. هذه هي الرسالة التي أكدتها الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي مرارا خلال هذه القمة. يجب على أوكرانيا وحلفائها الانتصار في هذه المعركة من أجل الديمقراطية".