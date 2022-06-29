وزير الخارجية: توقيع مذكرات تفاهم وبرامج تعاون مع البحرين في المجالات الاستثمارية

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى البحرين، شهدت مباحثات مثمرة ومعمقة بين القيادتين في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أنها تناولت العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها ودعمها، خاصة في الجانب الاقتصادي.

وأضاف شكري، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البحريني، مساء الأربعاء، أن مباحثات الرئيس السيسي والملك حمد بن عيسى آل خليفة، تطرقت إلى كيفية زيادة حجم التجارة البينية، ودعم حركة الاستثمار، وزيادة التعاون بين البلدين في مجالات السياحة والطاقة النظيفة والبيئة والتعاون المالي والنقل وغيرها من المجالات.

وذكرت أن المباحثات توجت بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم وبرامج التعاون بين البلدين في المجالات الاستثمارية والبيئة والقضائية، قائلًا إنها ناقشت أهم القضايا والأزمات الدولية، والإقليمية، وكيفية التنسيق المشترك للتعامل معها، في إطار من التقارب الواضح في الرؤى والانطباق المشترك.