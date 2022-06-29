 بوادر انضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو.. روسيا تلقب الطاولة على تركيا وتطالب بالامتناع عن التصعيد - بوابة الشروق
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بوادر انضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو.. روسيا تلقب الطاولة على تركيا وتطالب بالامتناع عن التصعيد

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 29 يونيو 2022 - 2:40 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 يونيو 2022 - 2:40 م

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن روسيا تدعو تركيا إلى الامتناع عن اتخاذ خطوات في شمال سوريا من شأنها أن تهدد بتصعيد الموقف، وذلك تزامنًا مع بوادر انفراجة في ملف انضمام السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلسي «الناتو».

وفي وقت سابق، قال الممثل الرسمي للرئيس التركي، إبراهيم كالين، إن أنقرة مستعدة لعملية عسكرية جديدة في شمال سوريا، يمكن أن تبدأ في أي لحظة.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك» الروسية، قالت زاخاروفا: «ندعو شركاءنا الأتراك إلى الامتناع عن الخطوات التي قد تؤدي إلى تصعيد خطير للتوتر، ننطلق من حقيقة أن العمليات العسكرية دون موافقة السلطات الشرعية في سوريا ستكون انتهاكا للسيادة ووحدة الأراضي».

وذكرت الوكالة، أن القوات التركية في المنطقة الحدودية السورية، تنفذ عمليات ضد التشكيلات الكردية، ووصفت دمشق مرارا ذلك الأمر بغير القانوني وطالبت أنقرة بسحب قواتها.

وأكدت مصادر في الرئاسة التركية، أن «أنقرة نالت ما أرادته من فنلندا والسويد، الراغبتين في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وعززت من مكاسبها»، وذلك بحسب ما أفادته وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، اليوم الأربعاء.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، في وقت سابق، بأن تركيا طالبت فنلندا والسويد بتسليم 33 شخصا يشتبه في تورطهم بقضايا إرهاب.


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