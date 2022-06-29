 علي زهران يتوج ببرونزية الجمباز على جهاز الحلق بألعاب البحر المتوسط - بوابة الشروق
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علي زهران يتوج ببرونزية الجمباز على جهاز الحلق بألعاب البحر المتوسط

علي البحيري
نشر في: الأربعاء 29 يونيو 2022 - 5:49 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 يونيو 2022 - 6:02 م

توج علي زهران لاعب المنتخب المصري للجمباز، ببرونزية جهاز الحلق في دورة ألعاب البحر المتوسط رقم 19 والتي تستضيفها مدينة وهران الجزائرية خلال الفترة من 25 يونيو وحتى 6 يوليو المقبل.

وحقق "زهران" الميدالية البرونزية بعد تحقيقه 14.600 نقطة، فيما حصل التركي إبراهيم كولاك على الميدالية الذهبية برصيد نقاط 14.850، وحقق زميله التركي الآخر آدم أصيل الميدالية الفضية بعد حصوله على 14.750 نقطة، فيما جاء المصري الآخر عمر العربي في المركز الخامس برصيد 14.200 نقطة.

وبهذه الميدالية ارتفع رصيد البعثة المصرية لـ16 ميدالية حتى الآن بواقع 4 ذهبيات و5 فضيات و7 برونزيات.

وتشارك مصر في منافسات الدورة ببعثة تضم 184 لاعبا ولاعبة حيث حضرت بعثة مصر إلى مدينة وهران ظهر يوم الخميس الماضي على متن طائرة خاصة.


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