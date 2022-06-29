قالت الفنانة هنادي مهنا، إنها كانت "قلقة ومتخوفة" من المشاركة في مسلسل الكبير الجزء السادس، باعتبار أنها فنانة غير كوميدية.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة "on"، مساء الثلاثاء، أنها وجدت أجواء جيدة للغاية في المسلسل، واصفة بطل العمل أحمد مكي بأنه "فنان خطير".

وأوضحت أنها كانت تحرص على مشاهدة المسلسل منذ الجزء الأول، مؤكدة أنها استمعت كثيرة بالعمل.

وأشارت إلى أن مشاركة الفنانة رحمة أحمد في المسلسل كان من أفضل ما شهده الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، موضحة أنها تتسم بالدم الخفيف والتلقائية.

وأكدت هنادي، أنها استمعت كثيرا بالمشهد الذي جمع بينهما في المسلسل.