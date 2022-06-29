 هنادي مهنا: خفت من المشاركة في مسلسل الكبير.. ومكي فنان خطير - بوابة الشروق
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هنادي مهنا: خفت من المشاركة في مسلسل الكبير.. ومكي فنان خطير

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 29 يونيو 2022 - 2:40 ص | آخر تحديث: الأربعاء 29 يونيو 2022 - 2:41 ص

قالت الفنانة هنادي مهنا، إنها كانت "قلقة ومتخوفة" من المشاركة في مسلسل الكبير الجزء السادس، باعتبار أنها فنانة غير كوميدية.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة "on"، مساء الثلاثاء، أنها وجدت أجواء جيدة للغاية في المسلسل، واصفة بطل العمل أحمد مكي بأنه "فنان خطير".

وأوضحت أنها كانت تحرص على مشاهدة المسلسل منذ الجزء الأول، مؤكدة أنها استمعت كثيرة بالعمل.

وأشارت إلى أن مشاركة الفنانة رحمة أحمد في المسلسل كان من أفضل ما شهده الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، موضحة أنها تتسم بالدم الخفيف والتلقائية.

وأكدت هنادي، أنها استمعت كثيرا بالمشهد الذي جمع بينهما في المسلسل.

 

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