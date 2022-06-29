زيلينسكي: الحرب ستنتهي بانتصار أوكرانيا

صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه على قناعة بأن حرب روسيا ضد أوكرانيا لن تنتهي إلا بانتصار أوكرانيا .

وقال زيلينسكي، في مقابلة صحفية نقلتها وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم الأربعاء، إن "الحرب ستنتهي بالتأكيد إنني متأكد من أنها ستنتهي بانتصار أوكرانيا -مهما كان الأمر- وبغض النظر عن مدى صعوبة الأمر بالنسبة لنا. يتعين أن نخرج المحتلين من أرضنا. وسنفعل ذلك بقدر ما نستطيع. بالنسبة لنا، هذه هي حياتنا ، وطريقنا".

وشدد على أن العالم لا يحق له أن يخسر أمام روسيا، لأن الديمقراطية ستخسر حين ذلك.