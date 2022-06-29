 زيلينسكي: الحرب ستنتهي بانتصار أوكرانيا - بوابة الشروق
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زيلينسكي: الحرب ستنتهي بانتصار أوكرانيا

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 29 يونيو 2022 - 12:10 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 يونيو 2022 - 12:10 م

صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه على قناعة بأن حرب روسيا ضد أوكرانيا لن تنتهي إلا بانتصار أوكرانيا .

وقال زيلينسكي، في مقابلة صحفية نقلتها وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم الأربعاء، إن "الحرب ستنتهي بالتأكيد إنني متأكد من أنها ستنتهي بانتصار أوكرانيا -مهما كان الأمر- وبغض النظر عن مدى صعوبة الأمر بالنسبة لنا. يتعين أن نخرج المحتلين من أرضنا. وسنفعل ذلك بقدر ما نستطيع. بالنسبة لنا، هذه هي حياتنا ، وطريقنا".

وشدد على أن العالم لا يحق له أن يخسر أمام روسيا، لأن الديمقراطية ستخسر حين ذلك.


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