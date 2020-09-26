الصحة العالمية تنتقد قرار محكمة أمريكية بإلغاء حق الإجهاض

حذر رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم الأربعاء من المشاكل الصحية المحتملة، ومن بينها الوفاة، بسبب قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء الحق في الإجهاض.



وقال تيدروس أدهانوم من جنيف "يجب أن يكون لجميع النساء الحق في الاختيار فيما يتعلق بأجسادهن وصحتهن".



وتابع "الإجهاض الآمن هو رعاية صحية..إنه ينقذ الحياة. وتقييد ذلك يدفع النساء والفتيات نحو الإجهاض غير الآمن،يؤدي إلى تعقيدات ،يمكن أن تصل للوفاة".



وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد نقضت يوم الجمعة الماضي حكما صدر قبل 50 عاما يضمن الحق الاتحادي في التخلص من الحمل. وهكذا مهدت المحكمة الطريق لقوانين إجهاض أكثر صرامة - بما في ذلك الحظر الكامل - في الولايات التي تختار ذلك.



ودخلت قوانين الحظر حيز التنفيذ على الفور في بعض الولايات. وفي العديد من الولايات، يواجه الأطباء الذين يجرون عمليات إجهاض الآن عقوبات السجن لمدة طويلة.