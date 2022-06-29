وزيرة الهجرة: 38 طالبا مصريا بالكويت تصدروا القمة في الثانوية العامة

أعربت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن فخرها بتصدر وتميز 38 طالبًا من أبنائنا الدارسين للثانوية العامة قمة الناجحين، في دولة الكويت الشقيقة.

وأشادت السفيرة نبيلة مكرم، في بيان لوزارة الهجرة اليوم الأربعاء، بحرص العائلات والأمهات المصريات بالخارج على تفوق أبنائهم، مثمنة ما يبذلونه من جهود مضنية، لتخرج هذه الصورة المشرفة.

وقالت وزيرة الهجرة إن ما لمسناه على مدار سنوات من التفوق والتميز لأولادنا يؤكد أن المعدن المصري حريص على إظهار تحديه الصعاب، رغم الغربة وما فيها.

وفي سياق متصل، شددت السفيرة نبيلة مكرم على أن مصر تملك صروحا تعليمية جامعية متميزة، ومن بينها الجامعات الأهلية التي أطلقتها مؤخرا، والمصممة وفقا لأحدث النظم العالمية، من معامل ومسارح ومكتبات وغيرها، لافتة إلى أن كل نجاح للمصريين في الخارج يمثل نجاحًا للوطن أيضًا، وإلى أن تفوق أولادنا وسام نضعه على صدرونا ويؤكد دائما أن "مصر تستطيع".