ألمانيا تعتزم تسهيل الاستعانة بعاملين أجانب في المطارات لمواجهة أزمة نقص العمالة

تعتزم الحكومة الألمانية تسهيل الاستعانة قصيرة الأجل بعاملين أجانب في المطارات لمواجهة النقص الحاد في أعداد العاملين.



وبعدما قامت الحكومة بتنسيق مقترحات بهذا الخصوص، قالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر اليوم الأربعاء: "سنتيح للشركات أن تستعين بأطقم مساعدة من الخارج ولاسيما من تركيا".



جدير بالذكر أن نقص العاملين في المطارات ومن ذلك على سبيل المثال نقص عاملي مناولة الأمتعة أو الفحوص الأمنية، أدى في بعض الأحيان إلى أوضاع فوضوية مع بداية موسم العطلات الرئيسي.



من جهته، قال وزير النقل الألماني فولكر فيسينج إن الوضع يمثل "مشكلة موجودة عندنا على المستوى الأوروبي" مشيرا إلى أن هناك كوادر فنية كانت تعمل لدى شركات خاصة، هاجرت خلال جائحة كورونا.



وقال وزير العمل هوبرتوس هايل إن بيانات القطاع تشير إلى أن العاملين الذين سيتم استقدامهم هم بضعة آلاف من العاملين الذين لم تعد هناك حاجة إليهم في الوقت الراهن في مطارات في تركيا، ورأى هوبرتوس أنه يجب على الشركات نفسها أن تعين هؤلاء.



وأضاف هايل أن الدولة ستعمل سريعا ولفترة مؤقتة على توفير المتطلبات الخاصة بحصول هؤلاء على تصاريح الدخول والإقامة والعمل.