برنامج دبلوم وبرنامج ماجستير مهني جديد في علوم التراث بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا

أعلنت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا عن تقديم برنامج دبلوم وبرنامج ماجستير مهني جديد في علوم التراث في تخصصات إدارة المتاحف وكذلك علوم الترميم.

وقال مدير البرنامج، الدكتور السيد حميده، اليوم الثلاثاء، إن البرنامج يستهدف حديثي التخرج والباحثين المتميزين الراغبين في الحصول على مهارات علمية وعملية تطبيقية تتماشى مع متطلبات سوق العمل حاليًا، خاصة مع ما تشهده مصر من افتتاحات كبرى للمتاحف العصرية والصديقة للبيئة والتي من أهمها المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة وكذلك كم الاكتشافات الأثرية الهائلة التي تحتاج إلى ترميم وصيانة.

وأوضح أن البرنامج يمنح الطالب درجة الدبلوم بعد اجتياز 24 ساعة معتمدة خلال عام، ويحق له التقدم بعدها للحصول على درجة الماجستير المهني بعد اجتياز ثلاثة كورسات أخرى وتقديم مشروع تخرج وإكمال 36 ساعة دراسة معتمدة، والماجستير المهني لا يتطلب عمل رسالة أو نشر دولي، مشيرًا إلى أن البرنامج يقدم عددًا كبيرًا من المنح لطلابه المتميزين وذلك بمساعدة الجهات المانحة وبعض الشركات الخاصة.

وأكد أن الجامعة توفر جميع الإمكانيات من معامل وبرامج متطورة ومكتبات بشكل كامل للطلاب، والدراسة ببرنامج الدبلوم المهني يومين فقط خلال الأسبوع، وللالتحاق بالبرنامج على الطالب اجتياز اختبارات القبول، التي تشمل امتحانات في التراث واللغة الإنجليزية لمن ليس لديه شهادة دولية في اللغة الإنجليزية، وبالنسبة لطلاب علوم الترميم هناك اختبار في الكيمياء وجميع الاختبارات مدتها ساعتين، بالإضافة إلى مقابلة شخصية مع مدير البرنامج وأحد أعضاء هيئة التدريس.

وأضاف أن التقديم بالبرنامج يتضمن تخصص إدارة المتاحف لجميع الخريجين، أما تخصص علوم الترميم فهو متاح فقط لخريجي الترميم والهندسة والعلوم والجيولوجيا.

وتابع أن برنامج علوم التراث هو برنامج فريد في مصر والمنطقة، وموجه للطلاب المحليين والدوليين؛ إذ يقوم بالتدريس نخبة من أساتذة علوم التراث المصريين واليابانيين، وهناك دورات مشتركة مع جامعتي تسوكوبا، واسيدا باليابان.