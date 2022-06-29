 أبو الغيط يعرب عن القلق من تجدد الاشتباكات على الحدود السودانية الإثيوبية - بوابة الشروق
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أبو الغيط يعرب عن القلق من تجدد الاشتباكات على الحدود السودانية الإثيوبية

أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط
ماجي درويش
نشر في: الأربعاء 29 يونيو 2022 - 2:48 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 يونيو 2022 - 2:48 م

أبدى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالغ القلق إزاء التطورات الأخيرة التي تشهدها الحدود السودانية الإثيوبية، والتي أسفرت عن مقتل سبعة جنود سودانيين ومواطن سودانى في إثيوبيا، معربا عن تعازيه الحارة للقوات المسلحة السودانية ولعائلات الضحايا.

وأعرب جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن إدانة الجامعة العربية لمقتل أفراد القوات المسلحة السودانية، مجدداً دعوة الأمين العام الى ضبط النفس وتخفيف حدة التوتر، ومشدداً على وجوب احترام سيادة السودان على كامل أراضيه، بما يعيد علاقات التعاون وجسور حسن الجوار بين الدولتين الجارتين.


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