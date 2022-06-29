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الأزهر: 5 فضائل لارتداء الحجاب


نشر في: الأربعاء 29 يونيو 2022 - 10:24 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 يونيو 2022 - 10:24 م
نشر الأزهر الشريف، تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر، عدّد فيها فضائل ارتداء الحجاب.

وقال إن فضائل الحجاب "طاعة- عفة- تقوى- امتثال- ستر - حياء- سمر".

وأشار إلى أن الله قال تعالى :{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا}.الأحزاب (36)

كما لفت إلى الحديث النبوي بأنه "عن صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ تَقُولُ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [النور: 31]: «أَخَذْنَ أُزْرَهُنَّ -نوع من الثِّياب- فَشَقَّقْنَهَا مِنْ قِبَلِ الحَوَاشِي فَاخْتَمَرْنَ بِهَا». [أخرجه البخاري]".

وفي وقت سابق، قال الأزهر إن صفات الحجاب أن يكون ساترا لجميع البدن ما عدا الوجه والكفين، وأن يكون سميكا لا يشف، وأن يكون فضفاضا غير ضيق.

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