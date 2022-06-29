قال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن حجاب المرأة يمثل كرامة لها وليس ستر عورة.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "لعلهم يفقهون" عبر شاشة "dmc"، مساء الأربعاء: "من يريد فهم الحجاب عليه فهمه من خلال الكرامة.. جزء من كرامة الإنسان إنه يكون مستور".



وتابع: "البعض يقول لماذا لا يكون (الحجاب) لستر عورة الرجل مثل المرأة؟.. الإجابة على ذلك أن المرأة لها مزيد كرامة في الإسلام.. موقفنا من الحجاب هو موقفنا من كرامة المرأة".



وأكمل: "أيام العرب زمان علشان الواحد يبقى فخيم كان بيزود ثيابه .. عندما نتعامل مع المرأة من هذا المنطلق فإن التعامل مع يكون من منطلق كونها كريمة".



