 فيديو.. أمين الفتوى: حجاب المرأة يمثل كرامة لها وليس ستر عورة - بوابة الشروق
الأربعاء 29 يونيو 2022 7:36 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد عودة كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر؟
النتـائـج تصويت

فيديو.. أمين الفتوى: حجاب المرأة يمثل كرامة لها وليس ستر عورة

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 29 يونيو 2022 - 7:25 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 يونيو 2022 - 7:25 م
قال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن حجاب المرأة يمثل كرامة لها وليس ستر عورة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "لعلهم يفقهون" عبر شاشة "dmc"، مساء الأربعاء: "من يريد فهم الحجاب عليه فهمه من خلال الكرامة.. جزء من كرامة الإنسان إنه يكون مستور".

وتابع: "البعض يقول لماذا لا يكون (الحجاب) لستر عورة الرجل مثل المرأة؟.. الإجابة على ذلك أن المرأة لها مزيد كرامة في الإسلام.. موقفنا من الحجاب هو موقفنا من كرامة المرأة".

وأكمل: "أيام العرب زمان علشان الواحد يبقى فخيم كان بيزود ثيابه .. عندما نتعامل مع المرأة من هذا المنطلق فإن التعامل مع يكون من منطلق كونها كريمة".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك