النهار الكويتية تصدر ملحقا خاصا بمناسبة الذكرى الـ9 لثورة 30 يونيو

أصدرت جريدة "النهار" الكويتية ملحقا خاصا بمناسبة الذكرى الـ9 لثورة 30 يونيو، مؤلفا من 20 صفحة يوزع غدا الأربعاء، على مختلف الجهات الرسمية في مصر من قبل مؤسسة أخبار اليوم.

وتحت عنوا ن "عظيمة يا مصر" أكدت الجريدة أنه في مثل هذا اليوم الثلاثين من يونيو 2013 عمت مصر مظاهرات شعبية عارمة، لم تقتصر على القاهرة وعواصم المحافظات وحدها بل امتدت لتشمل كل القرى والنجوع والكفور، مطالبة بإنقاذ "أم الدنيا" من الوضع السيء الذي كانت تمر به، وكاد يدخلها في أتون الفرقة والتشرذم والاختلاف".

وشددت الجريدة على أن تلك الثورة الهائلة التي شارك فيها 30 مليون مصري من مختلف التيارات والاتجاهات، لاذوا جميعًا بجيش مصر، وطالبوا قيادته بالانضمام إلى صفوف الجماهير، والانحياز إلى مصلحة الوطن، الذي يسمو فوق كل الأسماء، ويعلو فوق كل الأحزاب، ويأتي دونه ومن بعده بمراحل أي شيء آخر مهما علا شأنه أو زاد وزنه أو بلغ شأوه.

وسلطت الجريدة الضوء على العلاقات المصرية الكويتية مؤكدة أنها علاقات متجذرة عبر التاريخ ونموذج يحتذى في العلاقات الدولية من خلال التعاون في مختلف القضايا وعلى جميع الصعد.

كما أبرزت العلاقات المصرية مع الأشقاء العرب، فتحت عنوان "السيسي يقود مصر نحو التكامل مع أشقائها العرب" أفادت الجريدة بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعاد مكانة مصر الخارجية عربيا وإقليميا وعالميا منذ توليه الرئاسة في السابع من يونيو 2014، إلى وضعها الطبيعي كدولة مؤثرة في محيطها وفي العالم وبالتالي كسب تفهم ودعم المجتمع الدولي لجهود مصر في تحقيق الاستقرار والتنمية.

واقتبست النهار الكويتية جملة الرئيس السيسي التي قالها في أحد خطاباته "الأمن القومي العربي يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي المصري" لافتة إلى أن هذه الجملة توضح رؤية الرئيس السيسي للبعد العربي في سياسة مصر الخارجية والتي ترتكز محاورها في ضرورة الحفاظ على وحدة وتماسك الدول العربية.

وأشادت الجريدة بالعلاقات المصرية المتميزة ليس فقط مع الكويت لكن أيضا مع كافة دول الخليج والعراق والأردن واليمن وليبيا فضلا عن مواقفها المشهودة تجاه القضية الفلسطينية والأزمة السورية.

وأكدت الجريدة أيضا أن ما حققه الاقتصاد المصري من إنجازات كبيرة ومتميزة شجع المستثمرين الكويتيين على المشاركة في هذا الاقتصاد المتنامي، مشيرة في هذا الإطار إلى تصدر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الصناديق العالمية الأكثر تمويلا لمشروعات التنمية المختلفة في مصر.

وأبرزت رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري بنسبة تتجاوز 6.1 بالمائة وذلك بفضل تعامله المرن مع الصدمات العالمية وتوفيره بيئة محفزة للاستثمار، فضلا عن التعديلات التي تم إدخالها على قانون الاستثمار الذي ساهم في طمأنة المستثمرين المصريين والأجانب على مشروعاتهم وتشجيعهم على زيادتها بالإضافة إلى جذب رؤوس أموال جديدة خلال الفترات المقبلة في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ولفتت إلى أن عدد المشروعات التي أسهم الصندوق الكويتي في تمويلها بمصر بلغ أكثر من 54 مشروعا منذ بدء التعاون في عام 1965 بقيمة تمويلية تتعدى 3.6 مليار دولار أمريكي، في قطاعات مختلفة أبرزها الصحة والنقل والزراعة والكيمياء والبترول والثروة المعدنية والمياه والصرف الصحي.

وعلى صعيد سياسة مصر الخارجية، أبرزت النهار الكويتية قوة العلاقات المصرية الأمريكية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت عنوان "السياسة الأمريكية في المنطقة تعترف بسيادة البوصلة المصرية لإدارة الملفات الشائكة" أكدت الجريدة أن علاقات مصر مع الولايات المتحدة الأمريكية عادت قوية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك من خلال استئناف الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي على مستوى وزراء الخارجية بين مصر والولايات المتحدة لأول مرة منذ عام 2009 بالإضافة إلى زيارات إلى واشنطن وزيارة كبار المسؤولين من الإدارة الإمريكية ووفود الكونجرس الأمريكي للقاهرة.

كما أشادت النهار الكويتية بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا، لتؤكد الجريدة أن الرئيس السيسي قاد مصر إلى الانفتاح على العواصم العالمية كافة.

وسلطت الجريدة الضوء على النجاحات التي حققتها مصر في الكثير من الملفات وعلى رأسها ملف حقوق الإنسان والحريات لتؤكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقود ثورة غير مسبوقة في ملف حقوق الإنسان والحريات ويتعامل مع هذه القضايا بشكل جاد.

واهتمت النهار الكويتية بمستقبل صناعة الدواء في مصر ووضعها هدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من صناعة الدواء على قائمة أولوياتها.. كما أبرزت استهداف الحكومة تحقيق فائض أولي بنسبة 1.3 بالمائة.. وشددت على أهمية المنطقة الاقتصادة لقناة السويس باعتبارها مركزا صناعيا ولوجستيا عالميا.

ومن بين المواضيع التي أفردتها الجريدة في عددها الخاص بالذكرى الـ9 لثورة 30 يونيو: "مدينة دمياط للأثاث أكبر مدينة صناعية للأثاث بالشرق الأوسط"، و"النهضة العمرانية غير المسبوقة التي تشهدها مصر .. 30 مدينة تشرق في سماء مصر"، و"الرئيس السيسي يقود ثورة النقل الذكي في مصر"، و"الرئيس السيسي وضع خطة تاريخية لإنقاذ ثاني أقدم السكك الحديد في العالم".

ولم تغفل النهار الكويتية التأكيد على الدور الثقافي والسياحي لمصر، حيث خصصت إحدى صفحات إصدارها الخاص للحدث عن الثقافة بعنوان "الثقافة .. 7 محاور استراتيجية لتعزيز الهوية المصرية"..وتحدثت أيضا عن السياحة مستشهدة بمدينة العلمين الجديدة لتخصص موضوعا تحت عنوان "العلمين الجديدة بوابة مصر الساحلية".

واختتمت الجريدة إصدارها الخاص بمقال لنائب رئيس التحرير سامي عبداللطيف النصف بعنوان "مصر ولدت من جديد".