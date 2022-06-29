الناتو يعرب عن قلقه من استثمار الصين في أسلحة حديثة طويلة المدى

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، الأربعاء، إن الصين "تشكل تحدياً لقيمنا ومصالحنا"، مشدداً على الحاجة إلى الأخذ في الاعتبار العواقب على أمن الحلف، جراء الاستثمار الصيني في الأسلحة ذات المدى البعيد.



وأضاف في اليوم الثاني لقمة الحلف بمدريد أن الحلفاء يردون بشكل موحد لكل التهديدات والتحديات التي تواجههم، لافتاً إلى توقعه "قرار مهم للغاية" بشأن جبهة التحالف الجنوبية والإرهاب، وفقا لوكالة رويترز.



وتستضيف مدريد قمة توصف بالتاريخية لقادة دول حلف شمال الأطلسي بحضور أكثر من 40 رئيسا ورئيس حكومة.