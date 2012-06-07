قالت الفنانة مي نور الشريف، إنها تتمنى تحويل قصة حياة والدها إلى فيلم سينمائي أو مسلسل درامي، ولكن بشروط معينة، حيث يجب أن يتم كتابة السيناريو والقصة بدقة شديدة والاهتمام بالتفاصيل بشكل جيد.

وأضافت، في تصريحات لـ"الشروق"، أن حمادة هلال هو الممثل الوحيد الذي تشعر أنه يشبه والدها في جميع تفاصيله، وترى أنه الأصلح لتجسيد شخصية الفنان الراحل نور الشريف وسيقوم بدوره على أكمل وجه.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي نور الشريف مسلسل "اللهم إني صايم" الذي عرض في موسم دراما رمضان 2017، بطولة مصطفى شعبان، ماجدة زكي، ريم مصطفى، وفاء صادق، فراس سعيد، ومحمد أبو الوفا، وغيرهم، من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أكرم فريد.