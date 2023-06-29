قالت والدة الشاب نائل مرزوقي، البالغ من العمر 17 عامًا، والذي قتل برصاصة في رأسه على أيدي الشرطة الفرنسية، إنها تقبل إرادة الله لكنها تريد محاكمة عادلة.



وأضافت في تصريحات لفضائية «العربية»، مساء الخميس، أن الله حبا ابنها بالقبول، مضيفة: «مات في الـ10 الأوائل من ذي الحجة، والناس في مكة كانوا يبكون ويدعون له؛ لأنه مات ليلة العيد».



وأكملت: «كل الجوامع كانت تدعو له، ربي أعطاه النور، وبعد وفاته عينيه كانت مغلقة ويضحك ووجهه أبيض، راح يقابل ربي وربي يعلم كل شيء في قلبه».









وقتل الشاب المراهق مساء أمس الثلاثاء حين كان يقود سيارة توصيل، لعدم امتثاله للوقوف عند نقطة تفتيش مرورية.



فبعد أن هدده أحد عناصر الشرطة قائلا سأفجر رأسك، لم يهتم الفتى وهم في الانطلاق، إلا أن الشرطي أطلق الرصاص مباشرة نحوه، فقتله.



ولاحقاً حاولت الشرطة تبرير ما حصل، قائلة إن وائل حاول دهس عناصر الشرطة، قبل أن تتراجع فيما بعد وتوقف الشرطي.



لاسيما أن الصور والفيديوهات التي انتشرت بشكل واسع بين الفرنسيين على مواقع التواصل، أظهرت بشكل واضح ما حدث.



كما أطلقت موجة غضب في نانتير حيث كان يعيش الشاب مع أمه، إذ نزل العشرات إلى الشوارع وأحرقوا مكبات النفايات وبعض السيارات والممتلكات.



وتحول مقتل المراهق إلى قضية رأي عام وسط تحسب من امتداد الاشتباكات والاحتجاجات إلى مناطق جديدة، خصوصاً وأن مدينة أخرى هي مانت لا جولي، شهدت أيضا أعمال شغب وإحراق لمبنى تابع لبلدية المدينة.