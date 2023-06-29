عدد التلاميذ الأوكرانيين في مدارس ألمانيا يتجاوز 210 آلاف تلميذ

ارتفع عدد التلاميذ الأوكرانيين في مدارس ألمانيا منذ مطلع العام مرة أخرى بمقدار 10000 تلميذ، وذلك حسبما أعلن مؤتمر وزراء المعارف في الولايات اليوم الخميس.



وأوضح المؤتمر أن عدد هؤلاء الأطفال والمراهقين الأوكرانيين في المدارس في ألمانيا وصل بحلول نهاية العام الدراسي الحالي- العطلة الصيفية بدأت بالفعل في ولاية شمال الراين ويستفاليا- إلى 213 ألفا و362 تلميذا في الوقت الحالي، مقابل نحو 202 ألف تلميذ في ديسمبر الماضي.



يذكر أن الولايات تبلغ المؤتمر المسئول عن التعليم والبحث والشئون الثقافية بالبيانات أسبوعيا.



وأفادت تلك البيانات، بأن أكبر عدد للتلاميذ الأوكرانيين موجود في مدارس ولاية شمال الراين ويستفاليا بواقع 40 ألفا و969 تلميذا، ثم ولاية بادن فورتمبرج بـ32 ألفا و28 تلميذا ثم ولاية بافاريا بـ30 ألفا و618 تلميذا.



ويبلغ إجمالي عدد التلاميذ في المدارس في ألمانيا بوجه عام قرابة 11 مليون تلميذ.



وكانت نقابات تعليمية وجمعيات معلمين أكدت مطلع أكتوبر الماضي أن زيادة أعداد التلاميذ بمقدار 200 ألف تلميذ في غضون شهور قليلة من شأنها أن تضع النظام المدرسي الذي يعاني نقصا في المعلمين أمام تحديات جسام.



كان عدد التلاميذ الأوكرانيين في مدارس ألمانيا ارتفع بقوة مع بداية العام الدراسي لكنه ارتفع بمقدار ضئيل بعدها ثم تحرك في خطوات صغيرة ليصل لاحقا إلى رقم الـ 200 ألف تلميذ، وهو المستوى الذي تم تجاوزه في نوفمبر الماضي.