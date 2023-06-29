ريان إير تلغي رحلاتها الجوية إلى مطار باريس- بوفيه بسبب إضراب ضباط المراقبة الجوية

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دخلت البوابة الرئيسية لشركة "ريان إير" إلى باريس في حالة من الفوضى اليوم الخميس بسبب إضراب ضباط المراقبة الجوية، مما أجبر أكبر شركة طيران منخفض التكاليف في أوروبا على إلغاء جميع الرحلات في مطار باريس- بوفيه.

وقال المتحدث باسم شركة الطيران الأيرلندية إنه تم إلغاء نحو 130 رحلة جوية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

كما تم إلغاء جميع الرحلات الجوية الأخرى في المطار.

وتعمل شركتا الطيران منخفض التكاليف "إيزي جيت" و"ويز إير" أيضا في مطار باريس- بوفيه، الذي يقع على بعد نحو 105 كيلومترات شمال العاصمة الفرنسية.

وكانت هيئة الطيران المدني الفرنسية قد طالبت بخفض الرحلات الجوية في مطار باريس بوفيه بنسبة 50% اليوم الخميس، متوقعة حدوث بعض الإضرابات عن العمل.

وقال المتحدث باسم الهيئة، عبر الهاتف، إنه "لا وجود لأي ضباط مراقبة جوية" في مطار باريس بوفيه أو في مطاري بريست وكاركاسون.