 محكمة في لندن: لا يمكن للحكومة البريطانية ترحيل أي طالبي لجوء إلى رواندا - بوابة الشروق
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محكمة في لندن: لا يمكن للحكومة البريطانية ترحيل أي طالبي لجوء إلى رواندا

د ب أ
نشر في: الخميس 29 يونيو 2023 - 1:45 م | آخر تحديث: الخميس 29 يونيو 2023 - 1:45 م

قضت محكمة بلندن، اليوم الخميس، بأنه ليس مسموحا للحكومة البريطانية ترحيل أي طالبي لجوء إلى رواندا في الوقت الحالي، على عكس الخطط الخاصة بالحكومة.


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