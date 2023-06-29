محكمة في لندن: لا يمكن للحكومة البريطانية ترحيل أي طالبي لجوء إلى رواندا

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قضت محكمة بلندن، اليوم الخميس، بأنه ليس مسموحا للحكومة البريطانية ترحيل أي طالبي لجوء إلى رواندا في الوقت الحالي، على عكس الخطط الخاصة بالحكومة.