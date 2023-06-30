قال الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن «الحوار الوطني أبرز إنجازات ثورة 30 يونيو»، مضيفا أن «الدولة كانت على شفا الدخول في حرب أهلية».



وأوضح خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن مصر تحولت إلى جمهورية جديدة بفضل 30 يونيو، قائلًا إن حالة الحوار الوطني القائمة حاليًا، تعبر عن رقي سياسي وخطوة مهمة تتم في عملية الإصلاح السياسي بمصر.



وذكر أن تلك العملية بدأت منذ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإلغاء حالة الطوارئ، وإصدار قانون الجمعيات الأهلية عام 2019.



وأكمل: «مررنا بمراحل كثيرة منذ 30 يونيو في بناء الجمهورية الجديدة، تضمنت الحرب على الإرهاب، وإنقاذ الدولة من جماعة الإخوان، وأنشأنا 4500 مشروع كبير، كما بنينا الوطن في ظل تحديات اقتصادية صعبة مثل جائحة كورونا وحرب روسيا وأوكرانيا».



ولفت إلى اجتماع الأحزاب في الحوار الوطني على مناقشة مشكلات وتحديات الدولة بطريقة منظمة ومرتبة، مؤيدًا قول الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، وعضو مجلس أمناء الحوار، إن الدولة المصرية تتحمل الإصلاح السياسي بصورة متدرجة.



وأكد أن مناقشة الحوار الوطني لـ19 قضية رئيسية والاشتباك مع الملفات على الهواء وانفتاح المجال العام بلا خطوط حمراء بمثابة «نقلة كبيرة»، مؤكدًا أن «كل القوى والأحزاب السياسية من حقها التقدم ببرامجها ورؤاها وكوادرها، وتستفيد من الأمر من خلال الإعداد المسبق للقضايا».





