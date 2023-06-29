صندوق النقد الدولي: نتوقع ارتفاع الدين العام اللبناني إلى 550% بحلول 2027

قال صندوق النقد الدولي إن «المصالح الشخصية في لبنان تعيق الإصلاحات المطلوبة»، منوهًا أن «الوضع الاقتصادي في لبنان سيتفاقم بسبب مقاومة تلك الإصلاحات».

وأضاف أن «التوقعات تشير إلى أن الدين العام اللبناني قد يصل إلى ما يقرب من 550% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027، إذا استمر الوضع القائم».

ولفت إلى أن «المودعين في لبنان خسروا 10 مليارات دولار منذ 2020»، وذلك بحسب ما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس.

وأظهرت مسودة خطة حكومية اطلعت عليها «رويترز»، أن لبنان يحتاج تمويلا خارجيا من عشرة مليارات إلى 15 مليار دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة؛ لمساعدته على اجتياز أزمته المالية.

مسودة الخطة التي يعكف مجلس الوزراء على مناقشتها مؤرخة في السادس من أبريل، وهي أكثر الخطط شمولا فيما يتعلق بمواجهة الأزمة حتى الآن. والخطة موصوفة في المسودة بأنها «أساس جيد» لمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

والخطة، التي قال مصدر إن مستشار لبنان المالي لازارد هو الذي وضع مسودتها، لا تذكر صراحة أن البلاد ستلجأ إلى صندوق النقد الدولي، وهو تحرك يتطلب دعما سياسيا واسعا. لكنها تشير إلى مستثمرين يتوقعون أن تسعي بيروت إلى دعم من صندوق النقد وهو ما سيتيح مزيدا من التمويل.

وبينما ترصد خسائر في الاقتصاد بقيمة 83.2 مليار دولار، أشارت الخطة إلى أن «صفقة إنقاذ كاملة للقطاع المالي ليست خيارا».

وتتضمن تفاصيل إعادة هيكلة للمصرف المركزي والبنوك التجارية لتشمل مساهمة استثنائية عابرة من كبار المودعين، وتحدد الخطوط العريضة لصندوق خاص؛ لتعويض خسائر المودعين الناجمة عن إعادة الهيكلة.

وقال رئيس البرلمان نبيه بري، لمحافظ البنك المركزي رياض سلامة، يوم الثلاثاء، إن ودائع الناس في البنوك «من المقدسات» ويجب عدم المساس بها.

وعقدت الحكومة جلسة يوم الأربعاء؛ لمواصلة المناقشات حول إصلاح القطاع المالي.

ومنذ بداية الأزمة، تخلف لبنان لأول مرة عن سداد ديونه الضخمة بالعملة الأجنبية، وبدأ في مارس خطوات نحو إعادة هيكلة الديون.

وفاقمت إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا المشكلات الاقتصادية؛ التي تشمل تصاعد التضخم وهبوط قيمة العملة وقيود على رؤوس الأموال تحظر على المودعين سحب مدخراتهم بالعملة الصعبة.

وتشير الخطة إلى تراجع سعر الصرف إلى 2607 ليرة للدولار في 2021، وإلى 2979 في 2024. وسعر الربط الرسمي للدولار محدد عند 1507.5 ليرة منذ 1997. وفقدت العملة اللبنانية أكثر من أربعين بالمئة من قيمتها منذ أكتوبر الماضي.

وقالت الخطة إن الدين العام سيتقلص إلى تسعين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027، مقارنة مع أكثر من 170 بالمئة في نهاية 2019.

وتفترض الخطة أن يستفيد لبنان بشكل فوري من دعم مالي خارجي وأن يطبق الإصلاحات بنجاح.

والخسائر البالغة 83.2 مليار دولار ناجمة عن انخفاض قيمة الأصول التي في حيازة المصرف المركزي، وانخفاض قيمة محفظة القروض المصرفية، وإعادة هيكلة الدين الحكومي.