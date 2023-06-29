إنتر ميامي يعلن تعاقده مع المدرب الأرجنتيني تاتا مارتينيو

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أعلن إنتر ميامي الأمريكي، عبر موقعه الرسمي عن تعاقده مع المدرب الأرجنتيني جيراردو تاتا مارتينيو ليكون مديراً فنياً جديداً للفريق.

ونشر إنتر ميامي عبر موقعه الرسمي : " نحن سعداء للغاية لأننا قادرون على الترحيب بتاتا مارتينو ". وذكر المالك خورخي ماس عبر الموقع الرسمي أيضاً حول تعيين تاتا:" مارتينو يناسب طموحاتنا كنادي ونحن متفائلون بشأن ما يمكننا تحقيقه معاً ".

وأضاف: "لقد درب تاتا على أعلى المستويات ونعتقد أن التجربة مفيدة للغاية لأننا نهدف للمنافسة على الألقاب هنا ".

بينما قال ديفيد بيكهام المالك المشارك:" تاتا شخصية محترمة جداً في رياضتنا ويتمتع بسجل حافل يتحدث عن نفسه، نحن على ثقة بأن إنجازاته وتجربته كمدرب ستلهم فريقنا وتثير حماسة جماهيرنا ونتطلع لرؤية التأثير الذي سيحدثه داخل وخارج الملعب ".

وأضاف:" تاتا لديه سجل حافل من النجاح في هذا الدوري وفي العديد من المراحل الرئيسية الأخرى".