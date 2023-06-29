قال المستشار الإعلامي لوزارة الحج أحمد عبدالكريم العباسي، إن المملكة استقبلت نحو 2 مليون حاج هذا الموسم من 180 دولة، مشيرًا إلى أن الاستعدادات للموسم كانت على قدم وساق ولم يسبق لها مثيل.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لنشرة «أخبار TeN»، المذاعة عبر فضائية «TeN»، مساء الخميس، أن الخبرات التراكمية في التفويج وإدارة الحجاج، أسهمت في نجاح موسم الحج لسنة 2023 والأعوام الماضية.



وذكر أن مشاعر يوم عرفة والتصعيد إلى مزدلفة مر بسلاسة كاملة، قائلًا إن المملكة قدمت الخدمات الصحية خلال الفترة الماضية، عبر 32 مستشفى في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بينها 3 مستشفيات ميدانية.



وذكر أن المملكة قدمت الخدمات الصحية لأكثر من 215 ألف مستفيد من الحجاج، ووفرت في الفترة الماضية مليون و700 مقعد للرحلات الجوية، ومليون و500 مقعد لقطار الحرمين الشريفين.



وأشار إلى وجود 9 آلاف كم شبكة طرق تخدم الحجاج على مستوى المملكة، إضافة إلى تسيير أكثر من 7700 رحلة جوية تخدم الحجاج.



وأكد أخذ المعوقات التي تواجه المملكة في الحسبان، معقبًا: «استعددنا لحج 2023 منذ نهاية موسم العام الماضي، والخبرات التراكمية التي تعمل عليها المملكة تسهم كثيرًا في نجاح الموسم وأخذ الاحتياطات للأعوام المقبلة».



وصرح بأن المملكة استخدمت التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لخدمة الحجيج في هذا الموسم، مستشهدًا باستخدام طائرات الدرون لنقل عينات الدم في الحوادث الطارئة، والكشف عن الطرق وفك الازدحام.



وأكمل أن المملكة استخدمت الحافلات الذكية وذاتية القيادة لخدمة ضيوف الرحمن، وأهلت 40 ألف كادر لخدمة ضيوف الرحمن، كما دهنت الطرق الإسفلتية وأسطح المباني في المشاعر المقدسة باللون الأبيض تخفيفًا لدرجة الحرارة.





