بلجيكا تعيد تشغيل مفاعلين نوويين لإنتاج الطاقة وسط مخاوف بشأن الإمدادات

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أفاد تقرير إخباري، بأن اثنين من المفاعلات النووية في بلجيكا سوف يستمران في إنتاج الطاقة حتى 2035 على الأقل بموجب اتفاق بين الحكومة البلجيكية والجهة المشغلة.

وقالت وكالة الأنباء البلجيكية (بلجا)، إن المفاعلين كانا سوف يغلقان تدريجيا بحلول 2025، ولكن وسط مخاوف بشأن أمن الإمدادات سوف يعاد تشغيلهما ومن المتوقع أن يعملان في موعد أقصاه نوفمبر 2026.

وقال رئيس الوزراء البلجيكي أليكسندر دي كرو، إن الاتفاق يعزز إمداد الكهرباء في البلاد ويخفض الاعتماد الطاقي ويضمن إنتاج كهرباء منخفضة الكربون ومنخفضة التكلفة.

وكانت بلجيكا قد قررت في البداية في 2003 وقف إنتاج الطاقة النووية بشكل تدريجي بحلول 2025 ولكن النقاش امتد لسنوات.

وبعدما خفضت روسيا بشدة صادرات الغاز لأوروبا العام الماضي، دخلت الحكومة البلجيكية في مفاوضات لإطالة عمر أصغر مفاعلين -اللذين شيدا في 1985- بواقع عشرة أعوام.