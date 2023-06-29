رئيس حزب المصريين الأحرار: الحوار الوطني يعيد البنية الأساسية للحياة السياسية

قال الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الحوار الوطني بمثابة إعادة للبنية الأساسية للحياة السياسية في مصر، مشيرًا إلى أنه «فرصة ذهبية أمام كل الأحزاب، لتقديم حلول بالمحاور الثلاثة؛ الاقتصادي والسياسي والاجتماعي».



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن الحوار الوطني أحد إنجازات ثورة 30 يونيو، واصفًا 30 يونيو بأنها «أعظم ثورة في تاريخ مصر؛ لأنها أعادت وحافظت على الهوية والشخصية المصرية».



وذكر أن مصر كانت شبه دولة في كل شيء قبل الثورة، مضيفًا: «رأينا فقه الأولويات الحقيقي متمثلًا في إعادة أركان الدولة وتثبيتها، إضافة إلى زيادة الرقعة الزراعية وإعادة القدرة الكهربائية وغيرها من الإنجازات».



ودعا رئيس حزب المصريين الأحرار إلى ضرورة التخلي عن أي مصلحة شخصية والنظر إلى الوطن؛ لأن «الوطن بلا أحزاب أفضل كثيرًا من أحزاب بلا وطن».



وشدد على أهمية الحوار الوطني في إعادة البنية الأساسية للأحزاب السياسية، كما عملت الدولة على إعادة البنية في الكهرباء والصناعة والزراعة، مثمنًا حديث الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، بشأن تطوير الأحزاب في ظل المعطيات الموجودة.