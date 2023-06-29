العثور على أشلاء «يرجح أن تكون بشرية» فى حطام الغواصة «تيتان»

أعلن خفر السواحل الأمريكى، أمس، انتشال حطام غواصة «تيتان» السياحية تحطمت بسبب انفجار داخلى أودى بحياة ركابها الخمسة وما يعتقد فى أنها بقايا بشرية ونقلهما إلى اليابسة من أجل الفحص.



وأوضح خفر السواحل فى بيان أن السفينة هورايزون أركتيك التى تحمل علم كندا نقلت حطام الغواصة تيتان، التى انفجرت أثناء رحلتها لاستكشاف حطام السفينة تيتانيك، وما يعتقد فى أنها بقايا بشرية إلى ميناء فى سان جونز بإقليم نيوفاوندلاند على بعد حوالى 644 كيلومترا إلى الشمال من موقع الحادث، وفقا لوكالة رويترز.



وأضاف أن سفينة تابعة له ستنقل الأدلة إلى ميناء أمريكى لتحليلها وعرضها على مجلس تحقيق بحرى تشكل هذا الأسبوع لإجراء تحقيق رسمى فى سبب حادث الغواصة تيتان.



وتابع أن متخصصين طبيين أمريكيين «سيجرون تحليلا رسميا لما يفترض أنها بقايا بشرية جرت استعادتها بعناية من بين الحطام فى موقع الحادث». ولم تُحدد طبيعة البقايا ولا حجمها.



وأظهر مقطع مصور من هيئة الإذاعة الكندية ما يبدو أنه مقدمة الغواصة وقطع مهشمة أخرى ملفوفة فى قطعة من القماش الأبيض تسحبها رافعة منصوبة على متن السفينة هورايزون أركتيك.



كما تم نقل قطعة محطمة من هيكل الغواصة تيتان ومحركها بأسلاكه المتدلية من على السفينة بميناء سان جونز الذى أقلعت منه الرحلة الاستكشافية متجهة إلى موقع تحطم السفينة تيتانيك.



ومن المنتظر أن يلقى فحص الحطام مزيدا من الضوء على سبب الانفجار الكارثى الذى دمر الغواصة تيتان التى يبلغ طولها 22 قدما فى 18 يونيو الجارى أثناء رحلتها إلى موقع حطام السفينة تيتانيك فى شمال المحيط الأطلسى. وفتح مجلس سلامة النقل الكندى تحقيقا فى الحادث.