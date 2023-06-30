علق الفنان خالد سليم، على تعدد وظائف الفنان تامر حسني كمخرج وممثل ومغني وكاتب سيناريو، قائلًا إنه لا يفضل عمل «حسني» بالإخراج.

وأضاف «سليم»، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أنه يؤمن بالتخصص وأن وجهة نظر العين الواحدة خاطئة، معقبًا: «كل ده عمله بس الناس مش هتاخد حقها في الشغل».

وأوضح أن «الاستحواذ على الأدوار كافة وجهة نظر خاطئة»، مضيفًا: «الجمهور هو من سيحكم على تامر حسني.. والموضوع غلط، بطل واحد للعمل أمر خاطئ».

ونفى وجود علاقة صداقة تجمعه بتامر حسني، لكنه أكد أن العلاقة بينهما كانت لطيفة في البداية، مستطردًا: «تامر حسني عاوز يبقى لوحده وعاوز يؤكد إنه نجم الجيل».

وأشار إلى رفضه تلك الألقاب مثل «نجم الجيل»، مؤكدًا أن «تامر حسني يعمل بذكاء ويستحق أن يكون في مكانة جيدة جدًا».