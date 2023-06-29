مدير أمن شمال سيناء: نشهد استقرارا أمنيا كبيرا بفضل جهود الشرطة والقوات المسلحة

قدم اللواء ممدوح أبو زيد مساعد وزير الداخلية مدير أمن محافظة شمال سيناء، التهنئة إلى اللواء محمد عبد الفضيل شوشة؛ بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.



وهنأ مدير الأمن، أبناء محافظة شمال سيناء بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ناقلًا تحيات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية إلى أبناء سيناء.



وأوضح أن سيناء تشهد استقرارًا أمنيا كبيرًا بفضل جهود قوات الشرطة والقوات المسلحة.



ومن جانبه، أشاد المحافظ، بجهود رجال الشرطة في تحقيق الاستقرار والانضباط الأمني في مختلف ربوع المحافظة، موجهًا الشكر لجميع رجال الشرطة على الجهود المبذولة لحماية الوطن والمواطنين.



وأشار إلى تنفيذ مشروعات تنموية كبيرة على أرض شمال سيناء بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحت إشراف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.