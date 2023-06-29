جنوب أفريقيا تسجل عجزا في الميزانية أعلى من التقديرات

سجلت جنوب أفريقيا عجزا في الميزانية في العام المنتهي في مارس، دون بلوغ هدف وزارة الخزانة بتحقيق فائض، بعد تراجع تحصيل الإيرادات عن التقديرات جراء عمليات استرداد ضريبة القيمة المضافة الأعلى من المتوقع، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات الصادرة في النشرة الربع سنوية الخاصة بالبنك المركزي اليوم الخميس، أن الاقتصاد سجل عجزا بواقع 7ر1 مليار راند (91 مليون دولار)، أو 03ر0 % من إجمالي الناتج المحلي.

ويأتي ذلك بعدما توقعت وزارة الخزانة في فبراير أنها سوف تحقق عجزا بواقع 1ر0 % من إجمالي الناتج المحلي الذي كان من شأنه أن يكون أول بادرة إيجابية منذ الأزمة المالية العالمية.

وتعد هذه النتيجة أعلى بشكل طفيف من توقعات وزارة الخزانة الشهر الماضي بتحقيق عجز أساسي أولي في الميزانية نسبته 02ر0 % من إجمالي الناتج المحلي.

وتراجعت الفجوة من عجز العام الماضي الذي بلغ 9ر0 % من إجمالي الناتج المحلي.