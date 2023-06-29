دي أمروزيو يعلن رحيله عن إنتر ميلان

أعلن دانيلو دي أمروزيو مدافع نادي إنتر ميلان، اليوم الخميس، نهاية مشواره مع الفريق الإيطالي بشكل رسمي.

وكتب دانيلو دي أمروزيو عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»: «كنت أرغب في إنهاء مسيرتي مع الفريق الذي كنت أدعمه إلى الأبد، لكن هذا لم يكن ممكنًا، إنه لأمر مؤسف بالنسبة لي».

وتابع: «إنتر بالنسبة لي يعني العائلة، مثل تلك التي اخترتها أنا وزوجتي، أحب هذا القميص وتجربة الأفراح والآلام أثناء ارتدائه، عائلة تتكون من كل اللاعبين الذين نعمل معًا يومًا بعد يوم لوضع النادي بالمكان الذي يستحقه، وأنا متأكد من أنهم سيستمرون في هذا الاتجاه».

وأكمل دي أمروزيو: «لقد كانت رحلة حب وعاطفة وتفاني وشجاعة وتواضع، دائمًا وفقط لصالح الإنتر، كانت رحلة عاطفية للغاية بالنسبة لي ولعائلتي وأنا متأكد من أنها ستكون جزءً من حياتنا سنحمله في قلوبنا للأبد».

وأتم: «شكرًا لأولئك الذين قدموا لي الدعم والتقدير، لأولئك الذين غيروا رأيهم والذين لم يفعلوا ذلك، لأنكم ساهمتم جميعًا في تطويري المهني وجعلتموني رجلاً أكثر توازنًا».