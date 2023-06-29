قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين وتنصب حاجزا عسكريا

عرضت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مقطع فيديو يرصد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، مدينة جنين من مدخلها الغربي (شارع حيفا).



وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز السام تجاه المواطنين ومركباتهم، ونصبت حاجزًا عسكريًا.



واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز السام، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.









وذكرت مصادر محلية لموقع «قدس برس»، أن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال القرية المحاذية لجدار الضم العنصري المقام فوق أراضي القرية، وأسفرت عن إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق بالغاز السام.



ونصب الاحتلال حاجزا عسكريا على الشارع الرابط بين القرى المجاورة، وشرع الجنود بتوقيف المركبات، وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها.



وتشهد مدن الضفة الغربية المحتلة، اقتحامات شبه يومية لقوات الاحتلال، تنتهي عادة باعتقال وإصابة عدد من الفلسطينيين، واستشهاد آخرين في بعض الأحيان.