أعلن اللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوى بالمنيا، اليوم، مواصلة الوحدة المحلية التصدي للتعديات، في ثاني أيام عيد الأضحى، حيث أزيلت 6 حالات تعدى.

ووجه السايس بضرورة المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فورا وبكل حسم خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك لضمان عدم استغلال أيام العيد في التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أية أعمال بناء مخالفة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للقانون.

وقامت الوحدة المحلية لمجلس قروى دروة برئاسة على حسن، بإزالة حالة بناء مخالف بدون ترخيص بعزبة صادق، وتمكنت الوحدة المحلية لمجلس قروى إبشادات برئاسة أشرف حسانين رئيس القرية من إزالة حالة بناء بدون ترخيص بمساحة 100 متر، وفى مجلس قروي المعصرة برئاسة ، مؤمن صلاح رئيس القرية تم إيقاف وفك شدة خشبية بعزبة جادالله.

وأزالت الوحدة المحلية لمجلس قروى تونا الجبل برئاسة حسين عبدالله رئيس القرية، حالتي تعد بالبناء المخالف بدون ترخيص، كما قام أسامة سيبويه رئيس قرية الروضة بإيقاف وفك شدة خشبية بقرية الشيخ عبادة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال السايس، إن رئاسة مركز ملوى، تمضى قدما فى الحفاظ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، مؤكدًا أنه سيتم فرض هيبة القانون، ومحاسبة المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيالهم.