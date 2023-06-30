محاكمة عالم صواريخ روسي بتهمة الخيانة

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بدأت محكمة روسية، محاكمة عالم صواريخ فرط صوتية بتهمة الخيانة، فيما تتخذ السلطات إجراءات صارمة ضد خبراء التقنيات ذات الاستخدامات العسكرية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وعقدت محكمة مدينة سانت بطرسبرج جلسة خلف الأبواب المغلقة في قضية العالم أناتولي ماسلوف اليوم الخميس، وفقا لخدمتها الصحفية.

يذكر أن ماسلوف -76 عاما- واحد من ثلاثة علماء بمعهد خريستيانوفيتش للميكانيكا النظرية والتطبيقية في مدينة نوفوسيبيرسك تم القبض عليهم بتهمة الخيانة العام الماضي.

وجميع هؤلاء العلماء متخصصون في التكنولوجيا فرط الصوتية المستخدمة في أحدث الصواريخ الروسية، التي يزعم أنها قادرة على التحليق بسرعة تبلغ 10 أمثال سرعة الصوت، وأصبحت جزءا من الترسانة المستخدمة في الحرب الروسية الأوكرانية.